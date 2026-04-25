Milan e Juventus si affrontano a San Siro in una partita decisiva per l'accesso alla Champions League. Le due squadre cercano di ottenere i punti necessari, mentre le direzioni sportive stanno valutando rinforzi con giocatori come Lewandowski, Goretzka e Stones. La sfida mette in palio una posizione importante in classifica, con le squadre che vogliono consolidare le proprie ambizioni europee.

? Cosa sapere Milan e Juventus si sfidano a San Siro per l'accesso alla Champions League.. Le direzioni sportive puntano a Lewandowski, Goretka e Stones per rinforzare le rose.. Domani sera a San Siro, nell’ambito di un duello cruciale per l’accesso alla Champions League, Milan e Juventus si sfidano sul campo mentre le direzioni sportive di Spalletti e Allegri si scontrano per la firma di profili d’esperienza pronti a cambiare il volto delle rispettive rose. Le due società, che vivono una fase di ricostruzione per tornare ai vertici europei, puntano tutto sulla ricerca di giocatori esperti svincolati. La strategia è chiara: servono calciatori capaci di alzare il livello tecnico e garantire leadership immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan-Juve: scontro a San Siro e caccia ai big tra Lewandowski e Goretka

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