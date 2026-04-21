Milan Juve Allegri può sorridere | i rossoneri recuperano una pedina fondamentale per il big match di San Siro

Nella sfida tra Milan e Juventus, in programma a San Siro, la squadra di Allegri può contare sul ritorno di un giocatore chiave di centrocampo. La partita si presenta come una delle più attese della stagione, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie forze. La presenza di questo elemento sarà determinante per le strategie dei due allenatori e per l’andamento del match.