Milan Juve Allegri può sorridere | i rossoneri recuperano una pedina fondamentale per il big match di San Siro
Nella sfida tra Milan e Juventus, in programma a San Siro, la squadra di Allegri può contare sul ritorno di un giocatore chiave di centrocampo. La partita si presenta come una delle più attese della stagione, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie forze. La presenza di questo elemento sarà determinante per le strategie dei due allenatori e per l’andamento del match.
di Luca Fioretti Milan Juve si preannuncia una battaglia infuocata a San Siro: la formazione allenata da Allegri recupera un pezzo fondamentale a centrocampo. La Juventus si prepara ad affrontare una trasferta fondamentale per il proprio cammino in campionato. Domenica sera, la squadra di Spalletti scenderà sul campo di San Siro. I padroni di casa, reduci dalla vittoria col Verona che vale il +8 sulla quinta, hanno ritrovato estrema concentrazione. Secondo le informazioni diramate da Milannews24, il Diavolo ha totalmente recuperato Youssouf Fofana, rientrato in gruppo dissipando ogni dubbio dopo i crampi accusati in precedenza. Il rientro del mediano rappresenta un ostacolo notevole per le ambizioni della Vecchia Signora.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
MAX ALLEGRI FURIBONDO NEL FINALE DI CAGLIARI-MILAN, FINITA 1-0 PER I ROSSONERI • #PiccoliFenomeni
Notizie correlate
Milan Juve, un pupillo di Allegri è a rischio per il match di San Siro. Di chi si tratta e le sue condizioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Leggi anche: Milan-Como, botta e risposta a San Siro: Nico Paz gela i rossoneri, Leão salva il pari. Espulso Allegri
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Il Milan, la Juventus e l'occasione d'oro per la Champions; Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri; Milan, Rabiot punta la 'sua' Juve: l'uomo in più di Allegri; Allegri tira un sospiro di sollievo: diffidati tutti salvi, giocheranno contro la Juventus.
Milan, un rossonero da valutare per la Juventus: le ultime da MilanelloIl Milan riprende gli allenamenti in vista del big match da giocare contro la Juventus: un rossonero è da valutare. spaziomilan.it
Milan Juventus, Allegri programma la settimana: verso la sfida Champions!Milan Juventus è in programma fra sei giorni allo Stadio San Siro. Massimiliano Allegri ha scelto come organizzare la settimana ... milannews24.com
Holm subito pupillo di Spalletti, il Milan-Juve di Vlahovic, stagione finita per due e Adzic fuori dai radar - facebook.com facebook
#Holm subito pupillo di #Spalletti, il #MilanJuve di #Vlahovic, stagione finita per due e #Adzic fuori dai radar x.com