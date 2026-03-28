Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a Il Foglio in cui ha commentato il rapporto con l’allenatore del Milan, definendolo un maestro. Ha anche parlato dei propri obiettivi professionali e ha fornito dettagli sui retroscena legati alla trattativa estiva con il club. La conversazione si è concentrata sugli aspetti legati alla rosa e alle strategie di mercato.

"Me lo ricordo bene quel periodo, avevo terminato la stagione con il Bruges vincendo la Belgian Cup, ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Il club non voleva assolutamente cedermi, la sua posizione era chiara nei miei confronti. Io parlavo ogni giorno con il mio agente, sapendo del forte interesse del Milan". Il centrocampista Ardon Jashari commenta così la trattativa estiva tra Bruges e Milan per portarlo in rossonero. Ecco le sue parole a 'Il Foglio': "Ero in vacanza a Ibiza, con la mia fidanzata, mi stavo rilassando quando è suonato il mio cellulare. Il numero era italiano. Risposi subito, era Igli Tare. Ho capito immediatamente che il Milan avrebbe fatto di tutto pur di convincermi e questa cosa mi entusiasmava molto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari: “Allegri un maestro. I miei obiettivi”. Poi tutti i retroscena sulla trattativa estiva

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