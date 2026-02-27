Jashari | Ora sono al 100% Il Milan è un sogno Allegri grande allenatore L’obiettivo …

Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset' in cui ha dichiarato di essere al 100% dopo un periodo di recupero. Ha parlato del suo rapporto con il club e ha definito il Milan un sogno. Inoltre, ha espresso apprezzamento per l’allenatore Allegri e ha condiviso alcuni obiettivi personali e di squadra.

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". Queste le parole di Ardon Jashari centrocampista del Milan che è stato intervistato da 'SportMediaset': "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me". Il primo obiettivo del club resta il ritorno in Champions League? Jashari risponde: "Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione.

