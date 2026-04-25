Milan-Juve alle porte | la situazione infortuni dei bianconeri

A poche ore dalla partita tra Milan e Juventus, cresce l’attenza sulla condizione fisica dei bianconeri. La squadra di Spalletti si prepara alla sfida di domenica sera alle 20:45, mentre i giocatori infortunati sono al centro delle discussioni. La partita, che mette di fronte le due squadre, si avvicina rapidamente, e le condizioni dei calciatori sono un elemento chiave per le strategie di entrambe le formazioni.