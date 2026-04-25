Milan-Juve alle porte | la situazione infortuni dei bianconeri
A poche ore dalla partita tra Milan e Juventus, cresce l’attenza sulla condizione fisica dei bianconeri. La squadra di Spalletti si prepara alla sfida di domenica sera alle 20:45, mentre i giocatori infortunati sono al centro delle discussioni. La partita, che mette di fronte le due squadre, si avvicina rapidamente, e le condizioni dei calciatori sono un elemento chiave per le strategie di entrambe le formazioni.
Bruciare le tappe per esserci. La sfida tra Milan e Juventus è sempre più vicina: i bianconeri guidati da Spalletti ed i rossoneri di Massimiliano Allegri si affronteranno questa domenica alle ore 20:45. Teatro della sfida lo stadio San Siro di Milano, in una trasferta che potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini della prossima qualificazione alla Champions League. Solamente tre punti separano in classifica la Vecchia Signora dal Milan, che al momento occupa la seconda posizione in classifica al pari del Napoli: un’eventuale vittoria porterebbe la Juve ad agganciare i Diavoli nelle “piazze d’onore” della classifica e a consolidare la propria candidatura come partecipante alla prossima edizione della massima competizione per club europea, in quello che, calendario alla mano, resta l’ultimo scontro diretto della stagione juventina.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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