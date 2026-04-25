Milan | intreccio di mercato

Il calciomercato del Milan si sta facendo più intenso, con molte trattative in corso e alcuni nomi che continuano a comparire nelle voci di mercato. Al centro delle discussioni ci sono anche le strategie e le mosse del club per rafforzare la rosa. Tra le figure coinvolte in queste operazioni c’è anche un noto agente, che ha avuto un ruolo chiave nelle trattative recenti. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero cambiare gli scenari già delineati.

Il calciomercato del Milan entra in una fase calda e complessa, con diversi scenari che si intrecciano attorno alla figura dell’agente Pini Zahavi. Il noto procuratore è atteso in Italia per una serie di incontri che potrebbero influenzare in modo significativo le strategie rossonere in vista della prossima stagione Uno dei dossier principali riguarda Christopher Nkunku. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante francese non è riuscito a imporsi con continuità nel sistema di Massimiliano Allegri. Il suo rendimento discontinuo ha spinto la dirigenza a valutare seriamente il futuro del giocatore. Negli ultimi giorni, i contatti tra il Milan e l’entourage del calciatore si sono intensificati: sul tavolo c’è l’ipotesi di una cessione estiva, già presa in considerazione nei mesi scorsi ma mai concretizzata.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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