Milan il piano di Allegri per l’attacco e la tentazione Krstovi? Ecco come cambierà il Diavolo

Il Milan si prepara alla stagione 2026-2027 con un nuovo piano per l’attacco, concentrandosi su possibili rinforzi nel ruolo di centravanti. Tra le ipotesi più discusse ci sarebbe anche l’interesse nei confronti di un attaccante proveniente da un club straniero, chiamato a rafforzare la linea offensiva dei rossoneri. La società sta valutando diverse opzioni per consegnare a mister Allegri un reparto avanzato più competitivo.

La stagione 2025-2026 sta per volgere al termine, il Milan di Massimiliano Allegri è atteso dall'importante confronto di 'San Siro' con la Juventus di Luciano Spalletti e, intanto, pensa già a come potersi rinforzare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi è quella di inserire un paio di innesti di forza e qualità in ogni reparto, a prescindere dalla loro età. Il tecnico Allegri ha chiesto però principalmente giocatori strutturati, fatti e finiti, pronti per vincere subito e verrà accontentato. Il Milan, nel calciomercato estivo, andrà incontro ad una metamorfosi tattica in difesa, dove è previsto l'innesto di un paio di centrali di qualità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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