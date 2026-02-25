Cremonese-Milan ‘no’ al cambio modulo Ma forse Allegri cambierà il suo attacco

Allegri, infatti, non dovrebbe passare al 4-3-3, nonostante molti osservatori abbiano iniziato a chiederlo nelle ultime settimane. Anche visto che, probabilmente, riportare Christian Pulisic e Rafael Leão sugli esterni potrebbe contribuire al loro rilancio. Per Allegri, però, con il 3-5-2 il suo Milan è più coperto e rischia di meno in fase difensiva. Potrebbe, però, esserci una variazione significativa in attacco: Niclas Füllkrug, che fin qui è partito una sola volta da titolare, sul campo della Fiorentina, potrebbe partire dall'inizio in Cremonese-Milan, con uno tra Pulisic e Leão (favorito) al suo fianco. Nel corso dei prossimi allenamenti si capirà se Allegri e il suo staff penseranno a questa soluzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Icardi al Milan, Allegri ha scelto Maurito per rinforzare l’attacco a gennaio ma Tare vuole un suo pallinoL'eventuale arrivo di Icardi al Milan in vista di gennaio sta attirando l'attenzione, con Allegri che vede nel bomber argentino il rinforzo ideale per l'attacco.

Como-Milan, Allegri annuncia in conferenza il cambio modulo? La mossa di Fabregas per la sfida di domaniIn vista della sfida Como-Milan, Allegri ha parlato in conferenza stampa del possibile cambio di modulo.

'Hey stranger!’ | Allegri & Rabiot | #shorts

Temi più discussi: Al Milan non capiscono perché i loro vengono ammoniti subito per proteste e altri giocatori delle big no (Gazzetta) In Milan-Como l'entrata durissima di Van Der Brempt è rimasta impunita. Come Fabregas dopo il caso Saelemaekers. Rabiot è diffidato nonosta; Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; Roma - Cremonese in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Cremonese Milan: Allegri studia la rivoluzione a trecentosessanta gradi per scuotere il DiavoloCremonese Milan: Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della sfida di domenica a pranzo Il Milan si avvicina alla trasferta di Cremona con l’imperativo categorico di cambia ... milannews24.com

La squadra arbitrale di Cremonese-Milan: arbitra Massa, Guida al VARDomenica alle 12:30 il Milan sarà ospite della Cremonese per il match valido la 27esima giornata di Serie A. Questa la squadra arbitrale che dirigerà la partita: ... milannews.it

#CremoneseMilan, arbitro #Massa: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c'è al #VAR - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Massa l'arbitro di Cremonese-Milan: la squadra completa - facebook.com facebook