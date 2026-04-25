Il Milan è impegnato nelle trattative di calciomercato per portare a termine l'acquisto di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco potrebbe avere un ruolo importante nella rosa, contribuendo a migliorare la qualità del reparto. La società continua a mantenere i contatti per definire l'operazione, mentre si fa riferimento anche all'esempio di altri giocatori che hanno portato benefici alla squadra.

Continuano le voci sempre più positive sul possibile arrivo di Leon Goretzka al Milan. Il centrocampista del Bayern Monaco è pronto a lasciare la Germania a fine stagione al termine del suo contratto e i rossoneri sarebbero in prima linea per ingaggiarlo. Il piano sarebbe quello di offrire un triennale da circa 5 milioni di euro e la centralità nel progetto di Massimiliano Allegri. Un'offerta importante e interessante per un giocatore che in Italia potrebbe fare la differenza. Questo il piano economico del Milan, che potrebbe essere aiutato dalle cessioni estive nel reparto, con Fofana e Loftus-Cheek che potrebbe salutare il Diavolo (leggi qui tutti i dettagli).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Goretzka costa? Ricordati l’esempio Ibrahimovi?: servono giocatori così per valorizzare gli altri

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