Matteo Gabbia, difensore del club milanese nato nel 1999, ha rilasciato un’intervista al 'Corriere della Sera' in cui ha commentato la situazione di Luka Modric. Il giocatore croato, attualmente nel team, viene pressato quotidianamente dal club affinché rimanga anche nella prossima stagione, anche se la decisione finale spetta a lui.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale della difesa a tre di mister Massimiliano Allegri ha parlato anche del futuro di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985. L'ex fuoriclasse del Real Madrid, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, infatti, quando è arrivato - la scorsa estate - da svincolato al Milan ha firmato un contratto annuale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2026. Nell'accordo, però, Modric si è riservato un'opzione per estendere il contratto - alle medesime cifre (4 milioni di euro bonus inclusi) per un'ulteriore stagione, rinviando l'addio al Diavolo al 30 giugno 2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Modric resta? Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita”

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