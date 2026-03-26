Il difensore ha dichiarato che non ci sono stati incidenti tra i due calciatori e ha affermato che il gruppo è compatto e lavora insieme ogni giorno. La squadra si mostra unita e non ci sono stati problemi tra gli atleti coinvolti. La situazione è stata chiarita attraverso le parole del giocatore, che ha insistito sulla coesione del gruppo.

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© Calcionews24.com - Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno»

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