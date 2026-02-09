Calciomercato Milan cosa farà Modric a fine stagione? I tre fattori decisivi per la sua scelta

Luka Modric sta valutando il suo futuro al Milan. Dopo aver firmato un contratto di un anno con il club, il centrocampista croato si trova a un bivio. Nei prossimi mesi deciderà se prolungare l’esperienza o se chiudere la carriera. La sua scelta dipenderà da tre fattori chiave, che analizzerà attentamente prima di prendere una decisione definitiva.

Tanto dei piani del Milan per il prossimo calciomercato estivo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dipenderà dalla decisione che prenderà Luka Modric al termine di questa stagione. Per ora, c'è da concludere la sua prima annata in rossonero nel migliore dei modi, ovvero con il ritorno in Champions League provando a lottare fino all'ultima giornata per lo Scudetto. Quindi, Modric deciderà il da farsi. Quando, nel calciomercato estivo 2025, ha firmato con il Milan, il Pallone d'Oro 2018 lo ha fatto per un anno, scadenza 30 giugno 2026, riservandosi un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan attende ancora di sapere se Luka Modric prolungherà il suo contratto, firmato quest'estate a parametro zero.

