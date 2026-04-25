Milan e Juventus si affrontano in un match decisivo per la zona Champions, in una stagione caratterizzata anche dalla mancanza di un centravanti di ruolo in entrambe le compagini. La partita si gioca dopo un campionato in cui entrambi i club hanno affrontato diversi infortuni e cambi di formazione, cercando punti utili per qualificarsi alla competizione europea. Nessuna delle due ha schierato un vero attaccante titolare durante l’incontro.

Milan-Juve, caccia alla Champions. senza centravanti. O quanto meno, senza centravanti che segnino quanto dovrebbero. Ed è così praticamente dall'inizio di una stagione in cui i rispettivi attacchi, per motivi diversi, hanno faticato parecchio tra gol smarriti, sbagliati, cali di forma e infortuni. Spalletti avrebbe voluto un numero 9 a gennaio, ma gli uomini della Continassa non lo hanno accontentato. Ad Allegri è arrivato Füllkrug, ma l’impatto del tedesco fin qui è stato quasi nullo: un solo gol come Openda, anche se il belga della Juve ha giocato cinque volte di più (24 presenze contro le 19 del milanista). Insomma, se Diavolo e Madama possono legittimamente ambire all'Europa più importante, devono ringraziare parecchio anche chi di mestiere non è un numero 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Juve, è stata una caccia alla Champions senza centravanti

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