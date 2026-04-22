Vlahovic Milan continuano le valutazioni sul centravanti della Juve I rossoneri sono frenati una cosa

Sul fronte del mercato, si continua a seguire con attenzione la situazione del centravanti della Juventus, Vlahovic, con il Milan che sta valutando diverse opzioni. Al momento, i rossoneri si sono mostrati cauti e non hanno ancora preso decisioni definitive riguardo all'eventuale trasferimento. La trattativa tra le due società non ha subito sviluppi recenti, e le valutazioni continuano a essere in corso senza annunci ufficiali.

di Angelo Ciarletta Vlahovic Milan, continuano le valutazioni sul centravanti della Juventus. I rossoneri al momento sono frenati da questa cosa. La Juve rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati a parametro zero. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan ha riacceso i motori per Dusan Vlahovic, già cercato dal club milanese la scorsa estate. Il giocatore è in scadenza di contratto e, senza un rinnovo con i bianconeri, potrebbe liberarsi gratuitamente a giugno. MERCATO JUVE LIVE Dusan Vlahovic è considerato il profilo con maggiore prospettiva rispetto ad altre alternative come Robert Lewandowski o Alexander Sorloth. Tuttavia, la trattativa presenta una criticità complessa: l’attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti percepito alla Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, continuano le valutazioni sul centravanti della Juve. I rossoneri sono frenati una cosa Notizie correlate Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Leggi anche: Vlahovic Juve, il centravanti serbo spinge per il trasferimento in uno di questi due club: le novità sul suo futuro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazione; Vlahovic, il tempo delle scelte: rinnovo fermo e il Milan resta alla finestra; La Juventus rinvia il rinnovo di Vlahovic mentre il Milan intensifica la ricerca dell’attaccante serbo; Nkunku è un giocatore chiave; Juve, Vlahovic resta nei pensieri del Milan. Vlahovic e il rebus rinnovo: il Milan si inserisce? C’è uno spiraglio ancora apertoVlahovic, il rinnovo con la Juve torna prepotentemente in stallo: il Milan monitora la situazione pronto ad inserirsi ... milannews24.com Vlahovic-Milan, ipotesi da non scartare del tuttoL'ipotesi di vedere Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, con la maglia del Milan nella prossima stagione, non sarebbe da scartare del tutto. Come riportato ... tuttojuve.com Vlahovic Milan Cosa filtra - facebook.com facebook Mercato Milan: Vlahovic è il candidato con maggiore prospettiva per l'attacco x.com