Milan Torino Allegri verso la conferma di Leao e Pulisic in attacco | ecco come potrebbero schierarsi i rossoneri

Domani il Milan affronta il Torino in una sfida valida per il campionato di Serie A. L’allenatore Allegri sembra orientato a confermare Leao e Pulisic in attacco, mantenendo alcuni dei giocatori più utilizzati nelle ultime partite. Le scelte di formazione del tecnico sono state oggetto di discussione, ma fino a ora non ci sono state variazioni rispetto alle ultime uscite ufficiali.

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