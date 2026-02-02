Milan a Bologna con i problemi di Pulisic e Leao | le condizioni fisiche dei due attaccanti

Christian Pulisic e Rafael Leao non sono al meglio per la sfida di Bologna. Entrambi gli attaccanti del Milan si presentano con problemi fisici che non si sono ancora risolti, e questa volta la loro presenza in campo resta in dubbio. I due giocatori hanno avuto difficoltà negli ultimi giorni, e la partita della 23esima giornata potrebbe vederli in panchina o comunque non al massimo della forma. I tifosi rossoneri aspettano novità ufficiali, ma la condizione dei due attaccanti preoccupa già in vista della trasferta.

Tanto che, ieri, a Milanello, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Allegri ha provato Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku come coppia d'attacco per il suo 3-5-2. I guai fisici di Christian Pulisic e Rafael Leao, in casa rossonera, in questa stagione non costituiscono però una novità. Lo statunitense, dopo i problemi accusati al bicipite femorale, per la 'rosea' ora si trova alle prese con una borsite all'ileopsoas. La sua presenza in Bologna-Milan è in forte dubbio. Al massimo, il numero 11 rossonero potrebbe andare in panchina. Il portoghese, invece, continua a gestire il fastidio all'adduttore emerso l'8 dicembre 2025 sul campo del Torino.

