Perché Trump punta ai rimpatri dei migranti illegali verso l’Africa

Negli Stati Uniti, il governo sta negoziando piani per rimpatriare migranti senza documenti provenienti dall’Africa. Questi accordi avvengono mentre l’attenzione globale è rivolta al conflitto in Medio Oriente. Secondo fonti ufficiali, le operazioni di rimpatrio riguarderebbero grandi numeri di persone, con l’obiettivo di gestire la presenza di migranti irregolari nel paese. Le discussioni sono in corso tra le autorità e le nazioni africane interessate.

Mentre la comunità internazionale segue con attenzione il conflitto in Medio Oriente, il governo degli Stati Uniti sarebbe anche impegnato in negoziati per spedire grandi gruppi di migranti illegali fuori dal territorio americano. Il tema della migrazione e delle deportazioni massive è diventato il motore della politica estera del presidente Donald Trump e, data la risonanza nell’opinione pubblica interna, la Casa Bianca ha deciso di rivolgersi ad altri governi per contenere il flusso. Si tratta di un nuovo tipo di deportazione, come spiega in un reportage il quotidiano americano The New York Times. Il primo episodio risale a marzo del 2025, quando sono stati deportati 200 venezuelani, non in Venezuela ma a El Salvador. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché Trump punta ai rimpatri dei migranti illegali verso l’Africa Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolariRavenna è al centro di un’inchiesta della magistratura che ha portato a perquisizioni informatiche nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale... San Giuseppe Vesuviano, Affitti illegali ai migranti: sgomberati venti palazziDormitori improvvisati, locali senza requisiti minimi di abitabilità trasformati in abitazioni e spazi in cui il sovraffollamento rende impossibile... TRUMP, TENSIONE sul tema MIGRANTI Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Perché la guerra all’Iran? Quattro possibili spiegazioni; Trump, il presidente Usa di una nuova epoca che punta sulla forza (ma rischia la sconfitta); Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane. Trump punta sull'AI (con Warsh) per la Federal Reserve dopo Powell: ecco perchéEra novembre del 2010. L'economia americana vacillava ancora dopo la crisi finanziaria, il fallimento di Lehman Brothers, il salvataggio in extremis di molti istituti e una ripresa incerta dalla ... corriere.it Bradanini riflette sulla guerra in Iran: ecco perché per Teheran la proposta di Trump è irricevibile, con la tregua che non soddisfa gli ayatollah. Intervista condotta dalla nostra @eleonorarossi__ Intervista completa sul nsotro sito #iran #israele #hormuz #tru - facebook.com facebook Iran: ecco perché Trump non ha attaccato Iran-Usa, come si è arrivati alla tregua x.com