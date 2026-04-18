Fa pressioni sulla Spagna | a cosa punta la Cina sfruttando Sanchez

Durante la visita ufficiale in Cina, il primo ministro spagnolo ha incontrato rappresentanti del governo cinese con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra i due paesi. Tuttavia, si è anche verificato un tentativo da parte della Cina di esercitare un’influenza sugli equilibri economici europei, sfruttando la presenza del leader spagnolo. La visita ha mostrato come si possano intrecciare interessi diplomatici e commerciali tra le due nazioni.

La visita di Pedro Sanchez a Pechino è stata utile al primo ministro spagnolo per rafforzare i rapporti con la Cina ma, allo stesso tempo, è servita anche al Dragone per continuare a influenzare gli equilibri economici europei. Sul tavolo c’è il futuro della politica industriale dell’Ue, sempre più orientata a proteggere le proprie imprese dopo anni di apertura e dipendenza dalle importazioni. In questo contesto, la Spagna si ritrova in una posizione delicata: partner affidabile di Bruxelles, ma anche interlocutore privilegiato di Pechino, interessata a evitare nuove barriere che possano limitare l’accesso al mercato unico. Le pressioni cinesi su Madrid.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Fa pressioni sulla Spagna...”: a cosa punta la Cina sfruttando Sanchez Notizie correlate Salis: “Pressioni di Bucci al Secolo XIX? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un giornale?”“Cosa porta un presidente di Regione a mandare dei vademecum all’editore di un giornale? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un... Leggi anche: Spagna, per la moglie di Sanchez chiesto il rinvio a giudizio: di cosa è accusata Begoña Gómez Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gas russo, boom di importazioni in Europa: Spagna in vetta con +124%; Scossa Ue, Francia e Spagna a Israele: Trattati a rischio; La Commissione vuole riscrivere le regole per le fusioni aziendali. Xi pressa Madrid sul Made in Eu; Meteo: inizio settimana piovoso, poi migliora e torna il sereno a partire da mercoledì. I MOTIVI PER CUI MESSI HA COMPRATO IL CORNELLÀ IN SPAGNA Leo #Messi al Cornellà… la squadra dei suoi vicini di casa! L’investimento dell’argentino in una delle cantere migliori della Catalunya spiegato nel dettaglio. EP.11 /// Cosa sono le TAPAS x.com Dopo piazza di Spagna, Fontana di Trevi. Achille Lauro ha messo in piedi uno show a sorpresa in un altro luogo simbolo della sua città: con un palco sistemato giusto davanti alla fontana, di fronte a poche centinaia di fan (l’evento è stato tenuto segreto fino all facebook