Stellantis e Microsoft | l’IA rivoluziona l’auto e la sicurezza

Stellantis e Microsoft hanno annunciato un accordo di cinque anni per collaborare nello sviluppo di tecnologie avanzate. L’obiettivo è integrare l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza nei processi legati alla produzione e alla sicurezza delle automobili. La partnership prevede l’utilizzo di soluzioni tecnologiche di Microsoft per migliorare vari aspetti della catena del valore nel settore automobilistico.

Stellantis e Microsoft hanno siglato un accordo strategico di cinque anni per integrare l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e le tecnologie avanzate nella catena del valore automobilistica. La collaborazione, annunciata tra Amsterdam e Redmond, punta a trasformare l’esperienza degli utenti e l’efficienza dei processi produttivi attraverso il co-sviluppo di oltre 100 progetti basati sull’IA. Dall’ottimizzazione dei consumi alla sicurezza digitale dei veicoli. L’integrazione tecnologica non si limiterà a software astratti, ma colpirà direttamente l’uso quotidiano dell’auto. Per i proprietari di modelli Peugeot, ad esempio, l’intelligenza artificiale fornirà suggerimenti mirati per ridurre il consumo energetico durante gli spostamenti in città e segnalazioni proattive riguardanti lo stato di salute del mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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