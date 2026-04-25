Microsoft ha annunciato negli Stati Uniti l'introduzione di un nuovo programma di pensionamento volontario rivolto ai dipendenti senior, denominato One-time Voluntary Retirement Program. La misura prevede che i lavoratori più anziani possano scegliere di lasciare l'azienda, con modalità e condizioni definite dall'iniziativa. La novità interessa esclusivamente il mercato statunitense e riguarda i dipendenti con un certo livello di anzianità.

? Cosa sapere Microsoft lancia negli Stati Uniti il One-time Voluntary Retirement Program per dipendenti senior.. La riforma riduce le fasce di valutazione da nove a cinque e azzera lo stack ranking.. Microsoft ha varato negli Stati Uniti un piano di pensionamento volontario rivolto ai dipendenti che, sommando età anagrafica e anni di servizio, raggiungono la soglia dei 70. La decisione, comunicata tramite un memo della responsabile delle risorse umane Amy Coleman, segna una prima storica per l’azienda dopo cinquant’anni di attività. Il programma, denominato ufficialmente One-time Voluntary Retirement Program, non è esteso a tutta la forza lavoro ma si concentra su un gruppo ristretto di professionisti residenti nel territorio americano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft rivoluziona il personale: via il pensionamento volontario

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