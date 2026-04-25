Si avvicina l’uscita del primo album solista di Michael Stipe, ex frontman dei REM. L’artista sta completando le ultime fasi di lavorazione del progetto, che include una varietà di suoni e sonorità diverse. La pubblicazione dell’album è prevista a breve, dopo un periodo di lavoro in studio durato diversi mesi. Non sono state ancora comunicate date ufficiali né dettagli sui brani che lo comporranno.

Michael Stipe è pronto al suo debutto solista: l’ex frontman dei REM sta sistemando gli ultimi ritocchi sul primo album in studio che prevederebbe un ricco assortimento di suoni. Nel 2011 la band si è e sciolta e da quel momento il cantante ha iniziato a lavorare alla sua carriera solista, pubblicando alcuni singoli, per poi approcciarsi alla realizzazione del primo progetto discografico. Lo scorso mese aveva parlato del lavoro in studio, dichiarando che aveva richiesto più tempo di quello previsto, aggiungendo che cioè derivava dalla pressione proveniente dalle aspettative nei suoi confronti essendo la voce dei REM. L’imponente peso sulle spalle del suo passato musicale aveva portato ad un posticipo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Stipe, si avvicina l’arrivo del primo album solista: l’artista è al rush finale

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