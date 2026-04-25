Michael Jackson al cinema uno degli accusatori rompe il silenzio | È traumatizzante

Mentre i cinema proiettano il nuovo film dedicato a Michael Jackson, uno degli accusatori ha pubblicato un video rivolto ai sopravvissuti agli abusi sessuali infantili, definendo l’esperienza “traumatizzante”. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il biopic sta attirando l’attenzione di pubblico e media, senza che siano ancora state discusse pubblicamente le sue opinioni sul film stesso.

Mentre i cinema di tutto il mondo si riempiono per il biopic Michael su Michael Jackson, James Safechuck ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio video destinato ai sopravvissuti agli abusi sessuali infantili. Safechuck, 48 anni, è uno dei due uomini che nel documentario HBO del 2019 Leaving Neverland hanno accusato la star della musica di averli abusati quando erano bambini. Amid the release of #MichaelMovie, James Safechuck, who appeared in HBO’s “Leaving Neverland” documentary after coming forward with allegations of childhood sexual abuse involving Michael Jackson, has shared a new video in support of abuse survivors....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Michael Jackson al cinema, uno degli accusatori rompe il silenzio: “È traumatizzante” Il film di Michael Jackson ha già PROBLEMI #MichaelJackson #film #trailer #culturapop Notizie correlate Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote JaafarA quasi quattro anni dal suo annuncio, e a più di due dall'inizio delle riprese, arriva finalmente al cinema il primo film che racconta la storia di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: arriva Michael; Arriva al cinema l’attesissimo film su Michael Jackson; The Space Cinema celebra Michael Jackson. Michael Jackson al cinema, uno degli accusatori rompe il silenzio: È traumatizzanteMentre il biopic su Michael Jackson domina al cinema, James Safechuck pubblica un video e parla ai sopravvissuti: Può essere traumatizzante. Riaperte le polemiche. cinemaserietv.it Michael Jackson torna al cinema: Michael è il biopic che racconta l’uomo dietro la leggendaDopo quattro anni di attesa, è finalmente arrivato nelle sale italiane Michael, la prima pellicola dedicata alla vita di Michael Jackson. Il film ripercorre il suo viaggio dall’infanzia al debutto con ... 2duerighe.com Il biopic Michael, su Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua è arrivato nelle sale cinematografiche. Il re del pop è interpretato da suo nipote. I ricci, il naso, il look, Jaafar sembra lo zio Michael. Lo abbiamo incontrato all’anteprima mondiale. E ci ha rivelato c - facebook.com facebook A 43 anni dalla sua uscita, torna, in una versione rimasterizzata e con un video ufficiale "Human Nature" di Michael Jackson, uno dei brani della colonna sonora di Michael, film sulla vita del re del pop, ora nei cinema. x.com