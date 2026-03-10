Arnold Schwarzenegger ha annunciato il suo ritorno nel ruolo di King Conan, il celebre personaggio creato da Robert E. Howard. La nuova produzione vedrà la partecipazione di Christopher McQuarrie come regista. La notizia è stata comunicata in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul cast completo. Schwarzenegger riprenderà così il ruolo che gli ha regalato fama internazionale.

Il leggendario guerriero creato da Robert E. Howard sta per tornare sul grande schermo. Durante l’Arnold Sports Festival a Columbus, Ohio, Arnold Schwarzenegger ha confermato ufficialmente il rilancio del franchise con il progetto King Conan, che vedrà il coinvolgimento di Christopher McQuarrie in veste di sceneggiatore e regista per 20th Century Studios. McQuarrie, reduce dal successo degli ultimi capitoli di Mission: Impossible, avrà il compito di riportare Schwarzenegger nei panni del personaggio che lo ha consacrato nel 1982. “È una grande storia“, ha dichiarato l’attore, “in cui Conan è diventato compiacente e viene costretto a lasciare il regno. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - King Conan: Arnold Schwarzenegger annuncia il ritorno al ruolo leggendario con Christopher McQuarrie

Articoli correlati

Leggi anche: Conan: Arnold Schwarzenegger torna ufficialmente nel sequel cult dopo 42 anni

Terminator 7 senza Arnold Schwarzenegger: James Cameron conferma l'addio a T-800Il regista di Avatar - Fuoco e cenere ha confermato l'assenza del volto simbolo del franchise nel prossimo capitlo della saga che ripartirà senza...

Contenuti e approfondimenti su King Conan

Temi più discussi: King Conan: Arnold Schwarzenegger torna nel ruolo del Cimmero; Arnold Schwarzenegger: il film King Conan va avanti con Christopher McQuarrie; Arnold Schwarzenegger corteggiato per Predator, King Conan e persino Commando 2?; Arnold Schwarzenegger potrebbe presto tornare a Predator, Commando e Conan the Barbarian.

Arnold Schwarzenegger sarà ancora Conan il Barbaro a 78 anniL'età sembra non passare mai per la muscolosa icona che si prepara a fare ritorno in uno dei ruoli più iconici nel preannunciato King Conan. Arnold Schwarzenegger è pronto ad aggiungere un nuovo ... movieplayer.it

Arnold Schwarzenegger tornerà in King Conan, Predator e Commando 2?King Conan è pronto a tornare! Arnold Schwarzenegger conferma il film e svela novità su Predator e il sequel di Commando. cinefilos.it

Re Schwarzy. Deadline conferma quanto lo stesso Arnold Schwarzenegger si è lasciato sfuggire questo weekend durante un evento. Pare sia in cantiere un film su KING CONAN, in cui l'attore riprenderà il ruolo del Cimmero per la regia e script di Christopher x.com

Arnold Schwarzenegger torna a essere Conan dopo più di 40 anni: il nuovo film King Conan uscirà sul serio Dopo anni di voci e progetti mai concretizzati, Arnold Schwarzenegger ha finalmente confermato una notizia che molti fan aspettavano da tempo: torn - facebook.com facebook