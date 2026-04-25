Micalizzi Fas emergenza carburante | il 1 maggio stop pesca e blocco Stretto Messina

La federazione armatori siciliani ha annunciato che il primo maggio sarà una giornata di mobilitazione per il settore della pesca marittima professionale, a causa della carenza di carburante. In una comunicazione ufficiale, si specifica che questa decisione arriva in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali. Per quella data è previsto uno stop alle attività di pesca e il blocco dello Stretto di Messina.

La federazione armatori siciliani comunica che, in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali, è stata indetta una giornata di mobilitazione straordinaria dell'intero comparto della pesca marittima professionale". Lo rende noto il presidente della stessa associazione Fabio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Caro carburante, il comparto pesca si mobilita: "Blocco dello Stretto il 1 maggio"La federazione armatori siciliani comunica che, in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali, è stata indetta una giornata di... Leggi anche: Stop al fermo del comparto pesca, ma la protesta è viva: possibile blocco dello Stretto di Messina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Micalizzi (Fas), emergenza carburante, 1 maggio stop pesca e blocco Stretto Messina; Gli Armatori siciliani vogliono bloccare lo Stretto di Messina. Micalizzi (Fas): Azione estrema ma necessaria; Carburante fuori controllo, i pescatori pronti a bloccare lo Stretto; Armatori siciliani: Carburante fuori controllo, pronti a forti proteste. Micalizzi (Fas), emergenza carburante, 1 maggio stop pesca e blocco Stretto MessinaLa federazione armatori siciliani comunica che, in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali, è stata indetta una giornata di mobilitazione straordinaria dell'intero comparto ... ansa.it Caro carburante, armatori siciliani verso blocco dello Stretto di Messina il 1° maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Caro carburante, armatori siciliani verso blocco dello Stretto di Messina il 1° maggio ... tg24.sky.it A Scilla, il tramonto accende lo Stretto e trasforma un istante in poesia: il sole, sospeso, sembra trovare riposo sul pilone di Messina - facebook.com facebook