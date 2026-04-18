Stop al fermo del comparto pesca ma la protesta è viva | possibile blocco dello Stretto di Messina
Oggi si conclude lo sciopero nel settore della pesca, con la sospensione ufficiale del fermo tecnico previsto per la giornata. Nonostante la fine dello sciopero, i pescherecci continueranno a rimanere nei porti di Sicilia e di altre regioni italiane. La protesta, tuttavia, resta attiva, e tra i pescatori si ipotizza un possibile blocco dello Stretto di Messina in futuro.
Stop tecnico allo sciopero, ma la protesta resta più viva. La Federazione Armatori Siciliani comunica che oggi verrà sospeso il fermo del comparto pesca per naturale scadenza dei termini, ma i pescherecci resteranno fermi nei porti, in Sicilia e nel resto d’Italia. “Non si tratta di una resa, ma.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Vertenza nello stretto di Messina, sciopero dei lavoratori Blujet https://gazzettadelsud.it/p=2197629 - facebook.com facebook