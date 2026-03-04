La Procura ricorre in Cassazione contro l'annullamento dell'ergastolo a Alessia Pifferi | Condotta che fa orrore

La Procura di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro l’annullamento dell’ergastolo a Alessia Pifferi, condannata per aver causato la morte di sua figlia di un anno e mezzo attraverso negligenza e stenti. La decisione arriva dopo che il tribunale ha escluso l’ergastolo nella sentenza definitiva, suscitando reazioni e critiche sulla condotta della donna.