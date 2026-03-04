La Procura ricorre in Cassazione contro l'annullamento dell'ergastolo a Alessia Pifferi | Condotta che fa orrore
La Procura di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro l’annullamento dell’ergastolo a Alessia Pifferi, condannata per aver causato la morte di sua figlia di un anno e mezzo attraverso negligenza e stenti. La decisione arriva dopo che il tribunale ha escluso l’ergastolo nella sentenza definitiva, suscitando reazioni e critiche sulla condotta della donna.
Alessia Pifferi e l’ergastolo cancellato per la figlia lasciata morire. La Procura generale ricorre in Cassazione: “Orrore sull’essere più fragile”Milano Ha abbandonato "da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire", per "quasi sei giorni", "l'essere umano più fragile e...
Orrore per la sua condotta. Gogna mediatica non può essere un’attenuante, la pg di Milano ricorre in Cassazione contro lo sconto di pena per Alessia PifferiLa Pg di Milano ricorre in Cassazione contro la riduzione della condanna da ergastolo a 24 anni per l'omicidio della piccola Diana ... ilfattoquotidiano.it