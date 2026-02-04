Corvino si sfoga | A Lecce c'è chi davanti a mia moglie mi insulta e mi dice | caccia i soldi
Corvino si lascia andare e racconta di aver subito insulti davanti a sua moglie a Lecce. Il dirigente del club ha spiegato di aver fatto tutto il possibile per mantenere il Lecce in buona salute, anche in situazioni difficili. Poi ha commentato i commenti velenosi dei tifosi sui social, chiamandoli “leoni da tastiera”. Una giornata intensa, tra rivendicazioni e critiche online.
Il dirigente ha rivendicato il lavoro svolto per mantenere il Lecce in una dimensione sostenibile e competitiva poi in conferenza ha puntato l'indice contro i leoni da tastiera dei social. "I veri sostenitori sono altri".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Lecce Corvino
Lecce, Corvino e lo sfogo-show: “C’è chi mi dice chitamm... davanti a mia moglie”
Pantaleo Corvino ha aperto il suo sfogo in conferenza stampa, parlando di alcuni tifosi che lo insultano anche in pubblico.
Florenzi: “Mia nonna dopo l’abbraccio per il gol mi chiama e mi dice: tu mi hai rovinato la vita”
Alessandro Florenzi ricorda un episodio speciale legato a un suo gol con la Roma.
Ultime notizie su Lecce Corvino
Corvino si sfoga: A Lecce c’è chi, davanti a mia moglie, mi insulta e mi dice: caccia i soldiIl dirigente ha rivendicato il lavoro svolto per mantenere il Lecce in una dimensione sostenibile e competitiva poi in conferenza ha puntato l'indice contro ... fanpage.it
Lecce, Corvino: Per Tiago Gabriel rifiutate offerte importantissimeIl responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera parlano ai microfoni della sala stampa in una conferenza stampa annunciata a sorpresa. 11.30-Fra pochi ... tuttomercatoweb.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.