Corvino si sfoga | A Lecce c'è chi davanti a mia moglie mi insulta e mi dice | caccia i soldi

Corvino si lascia andare e racconta di aver subito insulti davanti a sua moglie a Lecce. Il dirigente del club ha spiegato di aver fatto tutto il possibile per mantenere il Lecce in buona salute, anche in situazioni difficili. Poi ha commentato i commenti velenosi dei tifosi sui social, chiamandoli “leoni da tastiera”. Una giornata intensa, tra rivendicazioni e critiche online.

