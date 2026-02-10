Una rapina si è verificata ieri in un negozio di Lumezzane, in provincia di Brescia. La titolare racconta che i banditi le hanno puntato una pistola alla testa, minacciandola durante il colpo. Nel caos, è rimasto ferito anche il marito anziano, che si trovava nel negozio. La donna dice di aver provato molta paura e ancora fatica a pensare a quanto accaduto. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

In un negozio di alimentari di Lumezzane (Brescia) poco prima dell'orario di chiusura ha avuto luogo una violenta rapina in cui il titolare Oreste, un uomo di 84 anni, ha riportato una ferita profonda alla testa e una vertebra fratturata.La moglie Maria ai microfoni di "Mattino Cinque", visibilmente provata, ha raccontato l'accaduto: durante la rapina si è trovata una pistola puntata alla testa. "Non avrei mai pensato di provare una cosa così - ha detto la donna - forse non mi sono neanche resa conto proprio perché è venuto qui davanti a me con la pistola e mi ha chiesto il cellulare, i soldi e dopo mio marito è venuto su perché in quel momento stava portando giù la roba". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rapina in un negozio a Lumezzane (Brescia), la titolare: "Mi hanno puntato la pistola alla testa"

Beatrice Macchi ricorda ancora bene quei momenti.

