Meteo Primo Maggio | prime indicazioni

Per il ponte del Primo Maggio, sono arrivate le prime indicazioni sul meteo, con aggiornamenti forniti da IlMeteo. Le previsioni indicano condizioni variabili e possibili variazioni nel corso dei giorni, senza dettagli specifici al momento. Le informazioni sono ancora in fase di aggiornamento e si attendono ulteriori dettagli nei prossimi giorni per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

Ci sono aggiornamenti e novità per il Ponte del Primo Maggio secondo IlMeteo.it. Una goccia fredda in discesa dal Nord Europa si isolerà verosimilmente sul medio e basso Adriatico, dando il via ad una fase decisamente dinamica e anche fredda per il periodo. La fase clou è attesa proprio da Venerdì 1 Maggio quando la "goccia" dovrebbe scendere di latitudine, posizionandosi sul nostro Paese. Rischia di essere una giornata caratterizzata da temporali, specialmente sul versante adriatico e al Sud, con piogge diffuse e rovesci intensi. Visti i forti contrasti tra masse d'aria diverse non escludiamo la possibilità di locali grandinate; da ricordare, inoltre, l'imprevedibilità a così lunga distanza del percorso della goccia: il maltempo, dunque, potrebbe anche interessare molte più regioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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