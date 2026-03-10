Le previsioni meteo indicano un possibile peggioramento atmosferico nel weekend del 14-15 marzo. Si prevede un ritorno di maltempo diffuso su tutta l’Italia, con condizioni che potrebbero influenzare le attività in programma durante quei giorni. Le prime indicazioni suggeriscono un cambiamento sostanziale rispetto alle condizioni attuali, con un possibile aumento di pioggia e vento.

Arrivano conferme su un possibile guasto del tempo proprio a cavallo del prossimo weekend, quando l’atmosfera potrebbe subire un deciso peggioramento con il ritorno di un maltempo diffuso sull'Italia. Gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo indicano infatti un inizio di weekend all’insegna del maltempo soprattutto al Nord-Est e al Centro, dove forti piogge e locali temporali saranno accompagnati anche dal ritorno di qualche nevicata sui rilievi alpini, localmente fino a quote piuttosto basse, complice la presenza dell' aria più fredda in quota. Attesa neve anche sull’Appennino centrale e settentrionale, sebbene a quote più elevate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, prime indicazioni sul weekend 14-15 marzo

