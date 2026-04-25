Meteo | Previsioni per domenica 26 aprile

Da modenatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per domenica 26 aprile, le previsioni indicano che a Modena ci saranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si assisterà a un transito di velature, ma non sono previste precipitazioni. La giornata si presenta stabile dal punto di vista meteorologico, con temperature che si manterranno nella norma stagionale.

A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3108m. I venti saranno al mattino deboli e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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