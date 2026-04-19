Da domenica 19 aprile a domenica 26 aprile 2026, l’Italia si troverà ad affrontare una settimana caratterizzata da temperature variabili e condizioni meteorologiche instabili. La prima parte del periodo sarà segnata da giornate con pioggia e nuvole, mentre nel corso della settimana si alternano momenti di sole a precipitazioni di diversa intensità. Le previsioni indicano un clima tipicamente primaverile, con cambiamenti frequenti nel decorso dei giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Panoramica generale della settimana. La settimana compresa tra domenica 19 aprile e domenica 26 aprile 2026 si colloca in una fase tipicamente primaverile, caratterizzata da una forte variabilità atmosferica sull’Italia. In questo periodo dell’anno, l’alternanza tra fasi più stabili e perturbazioni atlantiche rapide è piuttosto frequente. Lo scenario più probabile indica un clima dinamico, con momenti di bel tempo alternati a passaggi nuvolosi e possibili precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno generalmente su valori miti, con oscillazioni legate al transito delle perturbazioni. Nord Italia: instabilità e alternanza tra sole e piogge.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo in Italia, le previsioni per la settimana: da oggi, 19 aprile 2026, a domenica 26

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