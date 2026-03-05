Meteo marzo sorprende | anticiclone domina ma piogge e neve potrebbero tornare presto

L’anticiclone sta proseguendo il suo dominio sull’Europa e sull’Italia, portando tempo stabile e temperature elevate. Tuttavia, i modelli meteorologici prevedono un cambiamento a metà marzo, con l’arrivo di piogge e neve che potrebbero interessare alcune aree del paese. La situazione attuale si mantiene stabile, ma le previsioni indicano un possibile mutamento nel corso delle prossime settimane.

Roma - L’anticiclone continua a dominare l’Europa e l’Italia, ma i modelli indicano un possibile cambio di scenario a metà marzo con piogge e neve. L’avvio di marzo continua a essere caratterizzato da una situazione meteorologica piuttosto tranquilla, dominata dalla presenza di un vasto anticiclone esteso su gran parte dell’Europa centrale e settentrionale. Questo campo di alta pressione coinvolge anche l’Italia, determinando condizioni generalmente stabili, con precipitazioni scarse o assenti e una circolazione atmosferica poco dinamica. I massimi dell’anticiclone risultano posizionati tra l’Europa centrale e l’area della Scandinavia, configurazione che tende a bloccare il passaggio delle principali perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

