Meteo | in Sicilia e Calabria ultimi acquazzoni poi sole fino a 26°C

Dopo gli acquazzoni che hanno interessato Sicilia e Calabria nelle ultime ore, il tempo sta migliorando su gran parte del paese. Le condizioni sono progressivamente diventate più stabili grazie a un'alta pressione proveniente dal Nord Africa, che favorisce giornate di sole e temperature massime fino a 26°C. Secondo il meteorologo responsabile di iLMeteo, in Italia si prevede un clima soleggiato almeno fino a domenica.

Torna il bel tempo quasi ovunque, trainato da un' alta pressione nordafricana. L'Italia si prepara a sfoggiare sole e cieli azzurri almeno fino a domenica ma, precisa Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord. Meteo Sicilia e Calabria, ultimi acquazzoni prima del sole Anche il vento farà la sua parte nelle prossime ore: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche ostinato acquazzone si attarderà tra la Bassa Calabria e la Sicilia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: in Sicilia e Calabria ultimi acquazzoni, poi sole fino a 26°C Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per il maltempo: le immagini Notizie correlate Meteo impazzito: ultimi temporali sull’Italia, poi da domani splenderà il sole almeno fino al weekend del 25 aprileIl maltempo che negli ultimi giorni ha riportato un clima prettamente autunnale, con frequenti e diffusi temporali, ha le ore contate. Meteo, previsioni 25 aprile: rischio temporali al Nord, sole su Calabria e SiciliaCome sarà il meteo per il 25 aprile? Le ultime previsioni indicano un weekend diviso in due : sabato più stabile su molte regioni, ma con un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Meteo in Sicilia, weekend dai toni primaverili con sole e poche nuvole; Meteo Sicilia - Instabilità in arrivo con rovesci e qualche temporale ma dura poco. Temperature in calo; Video Meteo Domani; Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend del 25 aprile. Meteo: a inizio settimana pioggia e brusco calo delle temperature al NordAlta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo ... meteo.it Le previsioni meteo: tempo stabile e soleggiatoIn queste prime ore del mattino si registrano 11° a Palermo, 10° a Catania, Siracusa e Trapani, 8° ad Agrigento, 6° a Ragusa, 3° a Caltanissetta, 2° ad Enna, meno fredda Messina con 12°. L’alta pressi ... rainews.it Previsioni Meteo Veneto: weekend dal sapore primaverile, la prossima settimana torna l'instabilità - facebook.com facebook Godetevi questo 25 aprile: il cielo concede una tregua. Sole, clima mite e atmosfera quasi da fine primavera. Festa della Liberazione, certo. Ma anche giornata di San Marco, quindi auguri a chi, come me, porta questo nome. Dal punto di vista meteo, però, atte x.com