Mete improbabili | Liberazione

Sono ancora disponibili alcuni posti per il viaggio verso Liberazione, una destinazione che suscita curiosità. Per arrivarci, i partecipanti dovranno attraversare il tunnel Dittatura, un passaggio obbligatorio. Le prenotazioni sono aperte, e chi desidera partire può ancora iscriversi. La partenza è prevista a breve, e si consiglia di organizzarsi con anticipo.

Destinazione: Liberazione. Posti ancora disponibili. Si ricorda ai signori viaggiatori che per raggiungere Liberazione sarà indispensabile attraversare il tunnel Dittatura. Cartoline e souvenir non saranno reperibili se non a proprio rischio e pericolo. Una torcia multifunzione sarà data in dotazione ad ogni partecipante. Il viaggio potrà avere una durata indeterminata: il viaggiatore se ne assume la responsabilità. Veniamo ora ad illustrare i punti salienti del percorso. Prima tappa: la stanza del silenzio. Il viaggio inizierà perdendo l’abitudine a far proprio quel principio che in molti chiamano libertà d’espressione. Parlare sarà ancora possibile ma con parole smussate, trattenute, corrette prima ancora di venir fuori.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Mete improbabili: Liberazione Notizie correlate Mete improbabili: Il LavatourLa tua Agenzia di Viaggi di fiducia ti propone oggi il Lavatour, fantascientifico tour della tua lavatrice di ultima generazione, un viaggio per chi... Mete improbabili: Gran Giro della Zeppola di San GiuseppeMarzo sta finendo? Approfittane per prenotare uno degli ultimi biglietti del GGZG, il Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe, uno tra gli itinerari... Contenuti di approfondimento Meteo Festa della Liberazione: clima caldo e tempo stabile ovunque!Oggi, 25 aprile, l'Italia potrà godere di una giornata di sole e temperature decisamente miti, con picchi fino a 24-28 gradi al Centro-Nord. meteo.it Meteo: Weekend della Liberazione, Sole e Caldo sull'Italia tra sabato e domenica, ma con piccoli disturbiQuesta evidente stabilità atmosferica va ricercata nella presenza di un robusto anticiclone che si estende dall’Europa Nordoccidentale fino al Mediterraneo centrale, abbracciando l’intero territorio i ... ilmeteo.it