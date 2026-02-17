Mete improbabili | Il Lavatour

Il Lavatour, un tour insolito organizzato dalla tua Agenzia di Viaggi preferita, nasce dalla voglia di sorprendere chi ama scoprire il lato curioso delle cose quotidiane. Questa esperienza porta i visitatori dentro una lavatrice di ultima generazione, trasformando un semplice ciclo di lavaggio in un’avventura visiva e tattile. In un ambiente ricco di luci e suoni, i partecipanti osservano da vicino il funzionamento interno di un elettrodomestico avanzato, come se fosse un’opera d’arte tecnologica.

La tua Agenzia di Viaggi di fiducia ti propone oggi il Lavatour, fantascientifico tour della tua lavatrice di ultima generazione, un viaggio per chi ancora sa stupirsi di come la semplicità di un panno bagnato e strizzato possa ambire alle trame di una laurea in ingegneria. Non portare il passaporto, non serve. Al limite vestiti abbondante così, in un solo giro, svuoterai il cestello dei panni sporchi. Il ritrovo è previsto nella centralina delle scelte, una cabina di comando che vibra di luce propria. Lasciati stupire da quei piccoli bagliori che si accendono come stelle in miniatura, pulsano, si rincorrono, t'invitano alla scoperta.