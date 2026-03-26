Mete improbabili | Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe

A marzo si conclude il periodo dedicato alla Zeppola di San Giuseppe, un dolce tradizionale molto apprezzato nel nostro paese. È possibile ancora prenotare alcuni biglietti per partecipare al Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe, un percorso che permette di scoprire diverse varianti di questo dolce attraverso un itinerario enogastronomico. L’evento si svolge in diverse tappe lungo il territorio nazionale, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

Marzo sta finendo? Approfittane per prenotare uno degli ultimi biglietti del GGZG, il Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe, uno tra gli itinerari più affascinanti della nostra tradizione dolciaria, un vero e proprio universo di profumi, colori e consistenze in cui perdersi con ogni senso. Sarà la superficie dorata e leggermente croccante della zeppola a segnare l’inizio del nostro cammino proiettandoti in un ingresso caldo e accogliente, morbida introduzione a un mondo soffice e profumato. Appena oltre questa soglia ti ritroverai immerso in un ambiente arioso e delicato, dove la struttura dell’impasto si apre in volumi leggeri e avvolgenti, sprigionando note fragranti di burro e uova che accompagnano ogni passo come una brezza gentile. 🔗 Leggi su Lortica.it

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