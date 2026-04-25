Metamorfosi della cantante

Nel corso della storia culturale dell’Occidente, si può individuare un momento in cui la voce femminile ha iniziato a rappresentare una sfida per il sistema patriarcale. Questa trasformazione si è verificata in un arco temporale definito, segnato da cambiamenti nelle modalità di espressione e nelle percezioni sociali delle donne che cantavano. La loro presenza, i temi affrontati e il modo di comunicare hanno suscitato reazioni di varia natura nel contesto socio-politico dell’epoca.

Storie Come è cambiato in ambito femminile rock e pop l’utilizzo della voce. Da Janis Joplin a Jun Togawa Storie Come è cambiato in ambito femminile rock e pop l’utilizzo della voce. Da Janis Joplin a Jun Togawa Esiste un momento preciso, nella storia culturale dell’Occidente, in cui la voce femminile si trasforma in una minaccia per la società patriarcale. Già in Omero, e dunque nel mito classico, le Sirene non uccidevano con le armi, ma con il canto. La voce della donna, se non addomesticata, se non confinata nel registro del «dolce» e del «melodioso», è stata storicamente percepita come un elemento destabilizzante, capace di far naufragare la ragione maschile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Metamorfosi della cantante Metamorfosi dall'assenza Notizie correlate L’anatomia di un mito: metamorfosi e storia della giacca bomberNel vocabolario mutevole della moda contemporanea, dove le tendenze bruciano sempre più rapidamente, la storia della giacca bomber si erge come... Giuseppe Scicchitano: la metamorfosi della cucina partenopea d’autoreNon solo un grande evento della cronaca gastronomica partenopea, ma un vero atto di ridefinizione geografica e sentimentale. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gli Ultrasuonati; Romano Reggiani in DE GREGORI una metamorfosi poetica il 22 Aprile al Teatro Dehon di Bologna; Monza Visionaria 2026: ricerca di spiritualità, da Bob Marley ai Notturni al Roseto; Scuola Internazionale dei Giullari protagonista alla Galleria Borghese di Roma. E da maggio nuovi appuntamenti sul territorio. Alessandro Bastasi presenta "La metamorfosi della ragione" mercoledì 29 aprile, alle 18:30, nell'Officina Coviello di Milano. Introduce l'incontro Michelangelo Coviello - facebook.com facebook