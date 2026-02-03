L’anatomia di un mito | metamorfosi e storia della giacca bomber

La giacca bomber ha attraversato decenni senza perdere il suo fascino. Oggi, la si vede ovunque, da chi la indossa casual in città a chi la sceglie per uno stile più ricercato. La sua storia è fatta di metamorfosi e di continui adattamenti, ma rimane sempre un simbolo di praticità e stile.

Life&People.it Nel vocabolario mutevole della moda contemporanea, dove le tendenze bruciano sempre più rapidamente, la storia della giacca bomber si erge come esempio di coerenza stilistica. Pochi capi possiedono il raro privilegio dell'immortalità, quella capacità unica di attraversare decenni e sottoculture rimanendo attuali, senza tradire la propria essenza volumetrica. I l bomber è l'uniforme trasversale che unisce l'adolescente ribelle al collezionista di alta moda; un capo che abbandona la disciplina militare ed accoglie la fluidità del lusso contemporaneo, divenendo interprete perfetto di una società che non distingue più tra il rigore della divisa e la libertà dell'espressione personale.

