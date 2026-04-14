Negli ultimi mesi si registra un aumento delle truffe rivolte principalmente alle persone over 65. In Toscana, più di un terzo delle vittime di questi raggiri sono anziani, con circa 95 casi ogni 100mila residenti di questa fascia di età. Il fenomeno coinvolge in modo particolare le zone più popolose e rappresenta una preoccupazione crescente per le autorità locali.

Boom di raggiri nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Oltre un terzo delle vittime di truffe è anziano e la Toscana si conferma tra le regioni più colpite, con circa 95 casi ogni 100mila residenti che hanno compiuto i 65 anni. Un quadro che evidenzia con forza quanto sia necessario rafforzare l’informazione e la prevenzione su un fenomeno sempre più diffuso, anche nella provincia, e in continua evoluzione. Per questo il Comune di Cantagallo, in collaborazione con il comando stazione carabinieri Vernio-Cantagallo e la parrocchia di Usella, promuove un incontro pubblico dal titolo "Occhio alle truffe: impariamo a difenderci", che è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare alle persone più esposte ai tentativi di raggiro e truffe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di truffe agli anziani. In Toscana risulta over 65 oltre un terzo delle vittime

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