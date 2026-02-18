Masci replica a Costantini | Più alberi piantati che tagliati e differenziata oltre il 57% agli slogan rispondiamo con fatti e numeri

Il sindaco Masci risponde a Costantini, accusandolo di usare slogan elettorali. Masci afferma che sono stati piantati più alberi di quelli tagliati e che la raccolta differenziata supera il 57%. Aggiunge che i numeri ufficiali dimostrano l’impegno concreto dell’amministrazione, contrariamente alle affermazioni di Costantini. Masci sottolinea come i dati siano verificabili e che la gestione dei rifiuti sia migliorata rispetto al passato. La polemica si concentra sulla differenza tra promesse e fatti concreti nel settore ambientale.

Il sindaco uscente risponde alle critiche sollevate dal candidato sindaco di centrosinistra: a fronte di 2.471 alberi tagliati perché malati, specifica, ne sono stati piantumati 4.748 ricordando anche progetti come il Parco Nord e il Parco Centrale. Quindi i numeri sul porta a porta e la differenziata. Per Masci la migliori risposta alle "Esagerazioni da campagna elettorale" “Esagerazioni da campagna elettorale” dove a un numero quasi corretto non ne corrispondono altri, altrettanto importanti, che vengono sostanzialmente omessi preferendo ai fatti la propaganda. Questa in sintesi la replica del sindaco uscente Carlo Masci all’avversario Carlo Costantini (candidato sindaco del centrosinistra) che oggi ha illustrato il suo programma su verde e gestione rifiuti non facendo mancare critiche all’amministrazione uscente.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Masci replica a Costantini: attacco senza contenuti, promette confronto costruttivo per la cittàCarlo Masci, sindaco di Pescara, risponde alle accuse di Carlo Costantini.

Il candidato Costantini replica all'avversario Masci dopo la querela: "Non mi faccio intimidire, pronto a ripetere tutto" [VIDEO]Il candidato Costantini risponde a Masci dopo la querela.

