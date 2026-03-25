Il messaggio rilasciato il 25 marzo 2026 dalla Madonna di Medjugorje invita i fedeli a essere segno del suo amore, sottolineando la presenza del male nei cuori e la conseguente mancanza di pace. La Regina della Pace, nel suo messaggio, esorta i figlioli a diffondere l’amore come risposta alle difficoltà e alle tensioni che attraversano le persone.

Le parole della Regina della Pace nell’ultimo messaggio del 25 Marzo 2026: ci invita a essere segno del Suo amore per tutti, perché nei cuori regna il male, perciò manca la pace. “Cari figli! Il veleno dell’egoismo e dell’odio regna nei cuori umani ed è per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli: siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell’umiltà pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. (Con approvazione ecclesiastica) Marija Pavlovic è una dei sei veggenti di Medjugorje. È nata in una frazione di Citluk il 1° Aprile del 1965. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 Marzo 2026: “Vi invito, figlioli: siate amore”

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Medjugorje - Messaggio della Madonna a Marija - 25 gennaio 2026

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