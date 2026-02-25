Il richiamo della Regina della Pace nell’ultimo messaggio del 25 Febbraio 2025: ci invita a svegliarci per brillare di santità. Leggi il testo integrale attraverso la veggente Marija. “Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito di nuovo ad offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guidi verso la risurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere ma voi siete addormentati ed è per questo che mi ha inviato a voi per svegliarvi e perché brilliate di santità come il fiore di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” (Con approvazione ecclesiastica) Marija Pavlovic è una dei sei veggenti di Medjugorje. È nata in una frazione di Citluk il 1° Aprile del 1965. È sposata con Paolo Lunetti, ha 4 figli e vive tra l’Italia e Medjugorje. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 Febbraio 2026: "Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere"

