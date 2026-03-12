Juventus Spalletti fa la lista | chi resta e chi parte in estate 

L’allenatore della Juventus ha stilato la lista dei giocatori che potrebbero lasciare il club in estate. Tra i nomi indicati ci sono Di Gregorio, Cabal, Milik, Zhegrova, David e Openda. La squadra sta pianificando le prossime mosse di mercato in vista della prossima stagione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Spalletti fa la lista: Di Gregorio, Cabal, Milik, Zhegrova, David e Openda sul mercato La Juventus si prepara a un'estate di rivoluzione. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club bianconero punterà a cedere diversi elementi per generare risorse e regalare a Luciano Spalletti una rosa competitiva per lo scudetto

