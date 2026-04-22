La Roma ha messo in pausa le trattative per i rinnovi di contratto di sei giocatori, lasciando in sospeso le decisioni sul loro futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo alle intenzioni del club su chi resterà e chi invece potrebbe partire. La situazione si trova attualmente in una fase di stallo, senza aggiornamenti ufficiali da parte della società.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, stop ai rinnovi: 6 giocatori in attesa. Chi resterà e chi invece partirà, le possibili decisioni giallorosse

CALCIOMERCATO ROMA Colpo in Chiusura! Roma da Scudetto

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