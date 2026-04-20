Napoli ieri è tornato Lukaku Repubblica | Ci sarebbe una ipotesi a sorpresa

Ieri sera, l’attaccante belga è arrivato all’Aeroporto di Capodimonte, tornando nella città dopo alcuni giorni lontano dal gruppo. La sua presenza ha suscitato attenzione, e secondo fonti di stampa, si valuta un’ipotesi inaspettata riguardo al suo futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte, mentre i tifosi sono in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli ha immediatamente acceso il dibattito. L’attaccante belga è sbarcato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino, facendo rientro in città dopo i giorni trascorsi lontano dal gruppo. Un arrivo che non è passato inosservato e che ha riaperto il tema legato alla sua gestione fisica e al rapporto con il club azzurro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe già comunicato al calciatore la decisione di multarlo. Una scelta legata al ritardo nel rientro e a una situazione che la società non avrebbe gradito, soprattutto in una fase della stagione in cui disciplina e programmazione assumono un peso fondamentale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, se Lukaku non si presenta entro martedì sarà messo fuori rosa

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