Calciomercato Serie A | Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate Svelato questo scenario!

Sul calciomercato della Serie A torna a circolare la possibilità che l’attaccante possa trasferirsi in una grande squadra italiana questa estate. La trattativa riguarda un club di primo livello e il giocatore potrebbe cambiare maglia nei prossimi mesi. La situazione attuale è ancora da definire, ma l’interesse da parte delle società coinvolte è confermato.