Onana rebus futuro | l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate!

Il futuro di André Onana rimane incerto, nonostante abbia le idee ben chiare sulla propria strada. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli che potrebbero influenzare le sue scelte in vista della prossima estate. La situazione attuale fa emergere una serie di fattori che potrebbero modificare i piani dell’estremo difensore. La sua situazione contrattuale e le possibilità di trasferimento sono al centro delle discussioni.

Onana, rebus futuro: l'ex Inter ha le idee chiare ma.C'è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate!