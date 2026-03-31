Il mercato dell'Inter si prepara a un'estate di possibili cambiamenti, con attenzione rivolta a due giocatori chiave. Secondo indiscrezioni, il club sta valutando le strategie da adottare per Dimarco e Bastoni, due elementi fondamentali della rosa. Si discute delle intenzioni di cessione e di eventuali contratti, mentre le decisioni definitive saranno prese nei prossimi mesi prima della sessione di mercato.

Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Ecco cosa ha detto! De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter: indiscrezioni importanti sul futuro di Dimarco e Bastoni. La posizione del club nerazzurro per i due big, ecco cosa accadrà in estate

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