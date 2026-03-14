In vista della prossima sessione di mercato, i dirigenti dell'Inter, Ausilio e Marotta, sono al lavoro per pianificare le mosse da compiere. Si parla di quattro possibili acquisti che potrebbero rafforzare la rosa nerazzurra, con i nomi ancora da definire e non ancora ufficializzati. La strategia del club si sta concentrando su queste operazioni, con l’obiettivo di migliorare la squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, in estate Marotta e Ausilio guideranno la rivoluzione nerazzurra: sono 4 i colpi ipotizzati. La situazione nel dettaglio. L’ Inter di Cristian Chivu si avvicina a quella che il giornalista Gianluigi Longari definisce un’estate da “inizio ciclo”. Nonostante il primato di 67 punti e la rincorsa allo scudetto, la proprietà Oaktree è pronta a varare una ristrutturazione profonda per alzare l’asticella della competitività, specialmente in campo europeo dopo le recenti amarezze. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Mercato Inter e l’estate da inizio ciclo: servono dribbling e velocità per rompere gli equilibri. Secondo l’editoriale per Sportitalia, la priorità tecnica rimane l’inserimento di un attaccante imprevedibile, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi ipotizzati. I nomi sul taccuino

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